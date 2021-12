Covid-19 volta a atacar na Premier League: Burnley-Watford adiado

Surto nos visitantes impossibilita que jogo se realize. É a segunda partida cancelada esta semana, depois do Brentford-Manchester United.

A pandemia cresce a um ritmo galopante em Inglaterra e o futebol começa a sentir esses mesmos efeitos. Agora, foi a vez do Burnley-Watford ser adiado, depois da equipa visitante ter comunicado um surto no seu grupo de trabalho.

Nas redes sociais, o clube da casa informou que a partida, marcada para as 19h30 desta quarta-feira, foi mesmo adiada, esperando-se que, nas próximas horas, clubes e Premier Legue revelem mais informações sobre o caso.

Esta semana, a Premier League já foi obrigada a adiar duas partidas devido a surtos de covid-19. O encontro entre Brentford e Manchester United, marcado para a última terça, também não se realizou.