Real Madrid tem oito jogadores infetados após testes à covid-19

Os futebolistas do Real Madrid David Alaba e Isco Alarcón testaram positivo ao coronavírus, revelou o clube espanhol, juntando-se a Modric, Marcelo, Lunin, Rodrigo, Ascensio e Bale na lista de infetados do plantel merengue.

Além dos oito jogadores, também Davide Ancelotti, filho e assistente do treinador do emblema de Madrid, Carlo Ancelotti, deu positivo ao SARS-CoV2.

Na antevisão da deslocação ao terreno do Athletic Bilbau, o técnico italiano lamentou a situação existente, e comentou especialmente a ausência de Isco do encontro de quarta-feira, admitindo que tinha previsto lançar o internacional espanhol, com poucos minutos em campo nesta época, no encontro da 21.ª jornada da Liga espanhola.

"É uma questão complicada a nível pessoal e técnico. Para ele o jogo de amanhã [quarta-feira] podia ser importante, mas infelizmente não está disponível", assinalou Ancelotti.