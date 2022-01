Covid-19: Real Madrid fica sem Carvajal para a final da Supertaça

Lateral-direito testou positivo testou positivo à covid-19 e não vai poder defrontar o Atlético de Bilbau no domingo, em Jeddah, na Arábia Saudita

O Real Madrid anunciou esta sexta-feira que Carvajal testou positivo à covid-19, após os últimos testes realizados pelo clube. O lateral-direito não poderá, assim, participar, na final da Supertaça espanhola, contra o Atlético de Bilbau, domingo, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O internacional espanhol, que já tem 311 jogos pelos merengues e que esta época fez 17, era um dos poucos jogadores do plantel de Carlo Ancelotti - a par de Mendy, Ceballos e Lucas Vázquez - que contraíra a doença, devendo agora ser sujeito a um cinco dias de isolamento profilático.

Devido a um problema físico, Carvajal tinha estado ausente precisamente um mês. Antes de regressar, diante do Barcelona, a última vez que jogara tinha sido, a 12 de dezembro, no dérbi do Santiago Bernabéu, com o Atlético, de Diego Simeone e João Félix.