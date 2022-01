Covid-19: quatro jogos da primeira jornada de 2022 da Serie A adiados

Redação com Lusa

Bolonha-Inter Milão, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Veneza não se vão disputar nesta quinta-feira

Pelo menos quatro jogos do principal campeonato italiano de futebol, previstos para hoje, foram adiados devido a surtos de covid-19 e respetivas ordens de confinamento das equipas por parte das autoridades locais de saúde.

Para já, Bolonha-Inter Milão, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Veneza são as partidas em causa, num total de 10 jogos agendados para este dia feriado em Itália. Somente a Udinese, 15.ª classificada, conta com um jogador português no plantel, o avançado Beto.

Ao todo, há mais de 70 atletas do campeonato transalpino atualmente infetados com o SARS-CoV-2.