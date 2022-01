Covid-19: PSG anuncia cinco casos positivos

Os testes foram realizados durante as férias de inverno e antes do regresso aos treinos

O PSG anunciou este sábado a existência de cinco casos positivos de covid-19. Os nomes não foram revelados.



"Os testes realizados durante as férias de inverno e antes do regresso aos treinos revelaram quatro casos positivo à covid-19 entre os jogadores e um no staff técnico. As pessoas afetadas estão ao abrigo dos protocolos vigentes", explicou o clube francês.