O Southampton-Newcastle foi adiado devido a um surto de covid-19 nos magpies.

O Newcastle pediu e a Premier League aceitou, pelo que a partida de domingo em casa do Southampton foi adiada. Os magpies estão a contas com um surto de covid-19 no plantel.

Esta é a 18.ª partida do campeonato inglês que é adiada nas últimas semanas.