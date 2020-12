Premier League nega plano de interrupção da competição devido à pandemia

Organismo que tutela o principal escalão do futebol profissional inglês reagiu, em comunicado, às notícias da Imprensa britânica sobre uma eventual paragem do campeonato face ao aumento de casos positivos em clubes

A Premier League negou, esta quarta-feira, a discussão de qualquer plano de interrupção da atual época desportiva face à pandemia de covid-19 e assegurou confiar nos protocolos de controlo e mitigação executados pelos vários clubes ingleses.

"A Premier League não discutiu a pausa da época e não tem planos para o fazer. A Liga continua a ter confiança nos seus protocolos COVID-19 para permitir que os jogos sejam realizados como previsto, e estes protocolos continuam a ter o apoio total do Governo. Com a saúde dos jogadores e do pessoal como prioridade, a Liga também apoia totalmente a forma como os clubes estão a implementar os protocolos", pode ler-se no comunicado do organismo.

A reação oficial da Premier League deveu-se à alegada suspensão do campeonato principal inglês, noticiada recentemente pela Imprensa britânica, face ao aumento considerável de casos de infeção por covid-19 em elementos de clubes da principal liga inglesa.

Esse cenário causou o adiamento do desafio entre Tottenham e Fulham, agendado para esta quarta-feira, devido a um surto no plantel às ordens do técnico Scott Parker. Além disso, também a partida que iria opor o Manchester City ao Everton, na passada segunda-feira, foi adiada por força da deteção de jogadores e elementos do emblema citizen infetados pelo coronavírus.