Covid-19 não dá tréguas ao Liverpool: novos casos e centro de treinos fechado

Pepijn Lijnders, adjunto de Jurgen Klopp, é um dos infetados.

A covid-19 não está a dar tréguas ao Liverpool e levou mesmo o clube inglês a fechar esta quarta-feira o centro de treinos. Segundo a imprensa inglesa, novos casos positivos foram registados nos reds e entre eles está Pepijn Lijnders, adjunto de Jurgen Klopp que orientou a equipa no empate a dois golos com o Chelsea, na anterior ronda da Premier League.

O próximo compromisso do Liverpool está agendado para amanhã, quinta-feira (19h45), em casa do Arsenal, para a primeira mão das meias-finais da Taça da Liga. Não há ainda fumo branco quanto a um eventual adiamento do jogo, solicitado pelos reds.