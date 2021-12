Covid-19 não dá tréguas ao futebol inglês: mais um jogo adiado na Premier League

Encontro entre Aston Villa e Burnley adiado, à semelhança de vários outros.

O aumento de casos de covid-19 no Aston Villa fez com que a receção ao Burnley, agendada para a tarde deste sábado, fosse adiada. O crescente aumento de infeções em várias equipas da Premier League já tinha levado ao adiamento de várias partidas anteriormente, estando previsto disputar-se este sábado apenas o Leeds-Arsenal, às 17h30, num lote de originalmente seis jogos.

Em relação aos restantes escalões do futebol profissional inglês, o número de jogos adiados é igualmente elevado, tendo sido afetados cinco dos 10 jogos do Championship (segundo escalão), seis dos 12 da League One (terceiro escalão) e oito dos 12 da League Two (quarto escalão).

A covid-19 provocou mais de 5,33 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.