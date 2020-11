Covid-19 na seleção do Equador: "Sou apenas um treinador de futebol"

Gustavo Alfaro, técnico da seleção equatoriana, abordou os recentes casos de covid-19 detetados na concentração da equipa.

A seleção do Equador defronta na terça-feira a Colômbia, em partida de qualificação para o Mundial'2022, depois de, na comitiva em que se encontra o extremo Gonzalo Plata (Sporting), terem sido detetados três casos positivos de covid-19: Enner Valencia, Alan Franco e Diego Palacios.

Gustavo Alfaro, selecionador equatoriano, abordou o tema e assegurou que, aquando da concentração dos jogadores, nenhum testou positivo.

"Foi um golpe muito duro, porque não é um cenário desejável. Nós tomámos todos os cuidados. Fizemos os [testes] PCR e nenhum jogador entrou na seleção sem ser testado. Deram todos negativo. Sou apenas um treinador de futebol e é minha função encontrar respostas. No caso do Enner, do Palacios e do Alan Franco... Tanto o Palacios como o Alan chegaram terça-feira e disseram-nos os médicos que podiam ter uma carga viral tão baixa que não tenha sido detatada a infeção no PCR. Depois, com a evolução dos dias, acabaram por manifestar o vírus. Todas as pessoas aqui foram testadas. Somos muito cuidadosos, nos hóteis, em todos esses lugares. Lamentavelmente, isto acontece", afiançou o treinador.

O Equador-Colômbia está marcado para as 21h00 (hora de Portugal continental) de terça-feira.