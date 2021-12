Covid-19: Itália planeia novas regras e máscara PFF2 obrigatória nos estádios

Itália registou 44. 595 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

Com os casos de covid-19 novamente em alta, o Governo de Itália deverá endurecer as regras também para eventos desportivos no país.

De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", uma das medidas deverá ser a obrigatoriedade da utilização de um tipo especifico de máscara: a PFF2, apontada como a mais segura pelos estudiosos.

A mesma regra deverá ser válida para outras atividades no país, tais como cinemas, teatros e nos meios de transporte.

A Itália regista esta quinta-feira 44. 595 novos casos de covid-19, o número mais alto verificado desde fevereiro de 2020.