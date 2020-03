Covid-19: Inter suspende atividade devido ao teste positivo de Rugani

O futebolista italiano está infetado com Covid-19, mas não apresenta sintomas, revelou hoje a Juventus, adversário do Milan na última jornada.

O Inter de Milão, adversário da Juventus na última jornada da Liga italiana, anunciou, esta quarta-feira, a suspensão de todas as atividades competitivas na sequência do positivo por Covid-19 de Daniele Rugani, companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo em Turim.

"Na sequência do anúncio da Juventus de que o seu jogador Daniele Rugani deu positivo por Covid-19, o Inter anuncia que todas as atividades competitivas estão suspensas até indicação em contrário", pode ler-se no comunicado da equipa que, no domingo, perdeu por 2-0 com o líder do campeonato, em jogo da 26ª jornada da Serie A, disputado à porta fechada.

O emblema de Milão indica ainda estar presentemente a tomar todos os passos para "colocar em prática os procedimentos necessários.

Daniele Rugani esteve no banco no jogo de domingo entre o Inter, terceiro classificado do campeonato italiano, e a 'Juve', no qual Cristiano Ronaldo foi titular.

O futebolista italiano está infetado com Covid-19, mas não apresenta sintomas, revelou hoje o clube campeão de Itália, no qual alinha o internacional português Cristiano Ronaldo.

"O futebolista Daniele Rugani deu positivo no teste para o coronavírus Covid-19 e está atualmente assintomático. A Juventus já começou a ativar todos os procedimentos de isolamento estabelecidos por lei, incluindo todas as pessoas que estiveram em contato com ele", informou a Juventus, em comunicado divulgado no site oficial.

O central internacional italiano, 25 anos, está a cumprir a quinta temporada consecutiva nos octocampeões de Itália, sendo que esta época participou apenas em sete partidas, quatro das quais neste ano civil, diante de Udinese, Roma, Brescia e SPAL.

O Governo italiano decidiu, na segunda-feira, suspender de forma temporária o campeonato italiano de futebol, devido ao avanço significativo do Covid-19 em Itália, o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, a seguir à China.

A decisão governamental, com efeitos imediatos, vai afetar, durante várias semanas, o campeonato italiano, que é liderado pela Juventus.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a doença Covid-19 como pandemia.