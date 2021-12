Covid-19: Governo angolano autoriza regresso das competições desportivas

Redação com Lusa

Jogadores, árbitros, treinadores, dirigentes, apanha-bolas, efetivos de segurança, jornalistas e outros envolvidos devem apresentar teste negativo à Covid-19

O governo angolano autorizou hoje o regresso das competições desportivas, cinco dias depois de suspender, em consequência do crescente número de casos de infeção pelo coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.

Através de um documento distribuído à imprensa, o governo angolano, que particulariza o futebol e o basquetebol, orienta as federações desportivas a realizar os jogos à porta fechada e sob fortes medidas de biossegurança.

Na mesma nota, sublinha que jogadores, árbitros, treinadores, dirigentes, apanha-bolas, efetivos de segurança, jornalistas e outros envolvidos devem apresentar teste negativo à Covid-19, até duas horas antes de cada jogo.

Angola conta com mais de 73.697 casos confirmados à covid-19, dos quais 64.026 recuperados, 1.754 óbitos e 7.918 ativos.