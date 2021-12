Covid-19 continua a causar baixas na Premier League: agora foi Arteta

Arsenal comunicou que Mikel Arteta não vai estar presente no jogo com o Manchester City.

O futebol inglês teve confirmado esta quarta-feira mais um caso de covid-19. Desta vez, o infetado é o treinador do Arsenal, Mikel Arteta. O técnico espanhol não poderá estar presente no jogo com o Manchester City, no próximo dia 1 de janeiro, a contar para a 21.ª jornada do campeonato inglês.

O Arsenal emitiu um comunicado onde afirma que "Mikel Arteta está isolado de acordo com as diretrizes do governo", desejando-lhe "tudo de bom."

Recorde-se que a Liga inglesa de futebol anunciou esta semana que até a última segunda-feira estavam identificados 103 casos positivos à covid-19 entre os 20 clubes que a compõem, resultado de testes feitos entre 20 e 26 de dezembro, um novo recorde.