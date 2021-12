Covid-19 continua a atacar Real Madrid: Jovic é o novo infetado

Jovic com pouco espaço no Real Madrid

Ancelotti a contas com algumas dores de cabeça para preparar primeiro jogo de 2022, no terreno do Getafe

A pandemia continua a invadir o balneário do Real Madrid. Depois do surto antes do Natal, depois dos quatro casos positivos nesta última quarta-feira, há mais um infetado: o avançado Luka Jovic.

No site oficial, os merengues anunciaram que o antigo jogador do Benfica testou positivo, sendo baixa praticamente certa para a primeira jornada de 2022, no dia dois de janeiro.

O Real Madrid confirmou ainda que um dos positivos desta última quarta, Courtois, testou negativo. Valverde, Camavinga e Vinícius continuam com teste positivo.