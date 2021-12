Covid-19 continua a apertar futebol inglês: Liverpool vai a jogo sem Van Dijk e mais dois

Fabinho, Curtis Jones e internacional por Países Baixos não vão defrontar o Newcastle

A pandemia não dá tréguas em Inglaterra e o futebol vai sofrendo com as consequências. Ao contrário de outros jogos, o Liverpool-Newcastle não vai ser disputado, mas os reds não vão poder contar com três jogadores, que acusaram positivo à Covid-19.

Van Dijk, Fabinho e Curtis Jones testaram positivo e são cartas fora do baralho para Jurgen Klopp, na partida a contar para a jornada 17 da Premier League.

Nos últimos dias, têm sido vários os jogos adiados devido à pandemia da Covid-19. Só na tarde/noite desta quinta-feira, o Leicester-Tottenham acabou por não realizar-se.