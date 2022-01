Covid-19: Auckland City não vai marcar presença no Mundial de clubes

Equipa da Nova Zelândia substituída pelo AS Pirae, do Tati.

O AS Pirae, do Taiti, vai substituir no Mundial de clubes de futebol os neozelandeses do Auckland City, que desistiram devido à pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira a FIFA.

Os recordistas de títulos da Liga dos Campeões da Oceânia foram forçados a desistir da participação na Mundial de clubes de 2022, devido às restrições motivadas pela covid-19 na Nova Zelândia, que mantém as fronteiras fechadas e a obrigação de quarentena à entrada do país.

Com a saída do conjunto neozelandês da prova, que se disputa nos Emirados Árabes Unidos de 3 a 12 de fevereiro, o AS Pirae vai ser o representante da Oceânia.

Além do conjunto do Taiti, estão apurados para o Mundial de clubes os brasileiros do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira, os sauditas do Al Hilal, de Leonardo Jardim, os ingleses do Chelsea, os mexicanos do Monterrey e os egípcios Al Ahly, assim como os campeões do Emirados Árabes Unidos, Al Jazira.