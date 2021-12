Covid-19 ataca em força no Lugo: 27 casos positivos detetados

São 17 jogadores, nove elementos da equipa técnica e um do staff. O Lugo, da segunda divisão espanhol, confirmou que há 27 casos de covid-19 no grupo.

O Lugo comunicou, esta terça-feira, que foram detetados mais quatro casos de covid-19 no plantel, sendo agora 27 no seio do grupo: 17 jogadores, nove elementos da equipa técnica e um do staff.

Na equipa B também ja foi detetado um caso.

O 18.º classificado da segunda divisão do futebol espanhol tinha encontro marcado com o Almería, na segunda-feira passada, mas este foi adiado.