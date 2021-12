Covid-19 ainda faz mossa no Tottenham: "A certa altura a intensidade caiu"

Antonio Conte espera dificuldades nos próximos tempos e faz uma sugestão para o funcionamento das meias-finais da Taça da Liga

O Tottenham foi um dos clubes da Premier League que sofreu com a explosão da pandemia em Inglaterra e com a chegada em força da variante Omicron. Os spurs tentam o regresso à normalidade, mas Antonio Conte admitiu dificuldades, mesmo depois da vitória no dérbi, diante do West Ham.

"Muitos dos jogadores que jogaram tiveram covid. A certa altura a intensidade caiu e por isso tive de fazer substituições. Este período vai ser muito difícil para nós, tenho de trabalhar com este importante problema da covid. Estou a dar a oportunidade aos meus jogadores de mostrarem que merecem jogar no Tottenham, que merecem ficar. É um aspeto positivo", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Antonio Conte fez uma ainda uma espécie de sugestão às entidades que gerem o futebol inglês, lembrando que, nesta altura, a melhor solução passaria por jogar as meias-finais da Taça da Liga num único jogo.

"Honestamente, se tivesse de decidir talvez fizesse um jogo em vez de dois. Principalmente por causa da situação que estamos a viver. Mas temos de respeitar as regras", explicou.