Coutinho vai parar vários meses e quem leva as mãos à cabeça é o Liverpool

Lesão no joelho do criativo brasileiro afeta cláusula da transferência do Liverpool para o Barcelona.

Philippe Coutinho é baixa de peso no Barcelona devido a uma lesão no joelho, que obrigará o médio brasileiro a ser submetido a cirurgia nos próximos dias. A estimativa do tempo de paragem ronda os quatro ou cinco meses e, de acordo com o diário As, uma das entidades mais preocupadas com a situação é... o Liverpool.

Tudo porque, aquando da transferência do internacional canarinho para Camp Nou - a troco de 120 milhões de euros mais 40 milhões por objetivos -, uma das alíneas bónus traçada foi a realização de 100 jogos oficiais por Coutinho no clube catalão.

Só esse objetivo, refere o As, valeria 20 M€ aos cofres dos "reds". Agora, numa altura em que soma 90 jogos pelo Barça, Coutinho vê o objetivo de atingir a centena de partidas mais complicado, com o Liverpool a ver afastar-se um cenário de lucro que tinha como praticamente certo.

De referir ainda que é pouco provável que Coutinho volte a jogar na presente temporada, uma vez que, após a recuperação total, terá ainda de cumprir um período de recuperação de forma.