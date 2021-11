Coutinho: "Preguiçoso? Fiquei surpreendido quando cheguei a casa e vi algumas notícias"

Médio brasileiro esteve na conferência de imprensa da seleção do Brasil, esta segunda-feira. e comentou polémica no Barcelona.

Após mais de um ano, Philippe Coutinho, médio do Barcelona, está de regresso à seleção brasileira. Na conferência de imprensa em São Paulo esta segunda-feira, o jogador de 29 anos assinalou a oportunidade de voltar a fazer parte das escolhas de Tite. Além disso, aproveitou o momento para responder às polémicas em torno de si em Espanha.

"Sinto-me muito bem. Óbvio que ficar nove meses parado não é fácil, vir de três cirurgias seguidas ao mesmo joelho... Mas desde que voltei não sinto nenhuma dor, nenhum incómodo. Voltei em setembro, já é um tempo", afirmou.

No Barcelona, o médio ainda não conseguiu ter uma sequência no onze principal. Além disso, foi no domingo criticado pelo jornal Sport, que apontou uma suposta reação preguiçosa do jogador no aquecimento aquando do Celta-Barcelona (3-3).

"Fiquei surpreendido quando cheguei em casa e vi algumas notícias. Na minha vida nunca faltei com profissionalismo. Sempre respeitei a todos, com todos com quem trabalhei. Mas tudo bem, respeito a opinião dos jornalistas", disse.

"Claro que não tive ainda uma boa sequência de jogos como titular, como eu gostaria, infelizmente. Eu estou a 100%, estou muito feliz de estar aqui de volta. Venho com a cabeça no trabalho, focado no trabalho, para poder conquistar as coisas mediante ao trabalho, nesses dez dias que tenho aqui", acrescentou.

Coutinho terá pela frente os jogos com a Colômbia e com a Argentina, nos próximos dias 11 e 16, respetivamente. O médio é o quarto jogador que mais atuou na era Tite na seleção. Desde 2016, foram 46 jogos.