Coutinho muito elogiado: "Atua com uma humildade..."

Internacional brasileiro tenta reencontrar-se no Aston Villa. Unai Emery está satisfeito com a atitude

Aos 30 anos, Philippe Coutinho pretende reencontrar-se com o melhor futebol no Aston Villa. A atitude do internacional brasileiro está, pelo menos, a agradar ao seu mais recente treinador, o espanhol Unai Emery.

"Coutinho atua com uma humildade que é difícil de assumir para um jogador que tem estado no topo do futebol durante anos, o que faz dele um trunfo importante para mim. Penso que entre todos nós, incluindo eu próprio, vamos tentar ajudá-lo a sobressair", explicou, em declarações aos jornalistas.

Com contrato até 2026, Coutinho leva 39 jogos e cinco golos marcados com a camisola do Aston Villa.