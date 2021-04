Coutinho falha resto da época do Barcelona e a Copa América

Redação com Lusa

Internacional brasileiro do clube da Catalunha foi submetido à segunda intervenção no menisco externo. Participação na próxima edição da Copa América, ao serviço da seleção do Brasil, está fora de hipótese

O internacional brasileiro Philippe Coutinho foi operado, esta terça-feira, ao menisco do joelho esquerdo e vai falhar o resto da época do Barcelona. O avançado fica, aliás, em dúvida para a Copa América ao serviço da seleção canarinha.

Esta é a segunda intervenção ao menisco externo, contraída em 29 de dezembro no jogo contra o Eibar, em Camp Nou, depois de uma primeira operação em 2 de janeiro, que fez o clube perspetivar uma ausência de três meses.

Coutinho deveria regressar no início de abril, contudo, uma consulta no Qatar em 23 de março, para um check-up médico, permitiu confirmar que a recuperação estava mais complicada do que o previsto.

Uma semana depois, os catalães revelavam que o atleta iria ao Brasil "fazer uma avaliação médica e tratamento" da lesão, que resultou, esta terça-feira, em operação a cargo de Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira.

De volta à Catalunha, no último verão, depois do empréstimo aos germânicos Bayern Munique, Philippe Coutinho disputou, nesta época, somente 14 jogos pelo Barcelona, tendo marcado três golos.

Coutinho não poderá representar o Brasil na Copa América, que vai decorrer entre 13 de junho e 10 de julho, conforme o diagnóstico feito por Rodrigo Lasmar. "Posso adiantar que não teremos tempo para recuperá-lo até a Copa América", referiu o clínico ao Globoesporte.