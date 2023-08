Courtois sofre lesão grave e deixa treino do Real Madrid em lágrimas

Fotografia: Getty Images via AFP

Péssima notícia para os merengues e para o guarda-redes belga, que sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Thibaut Courtois sofreu uma lesão grave no treino desta quinta-feira, saindo mesmo em lágrimas. E de acordo com a imprensa espanhola, o guarda-redes internacional belga rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, o que levará a uma paragem prolongada.

Este infortúnio do guardião poderá até levar os merengues a irem ao mercado contratar outro guarda-redes, dada a ausência de muitos meses que se antevê.