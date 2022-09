Courtois responde ao "pesetero" com sorrisos e uma tatuagem especial

Guarda-redes voltou a um campo onde brilhou, mas onde os colchoneros não lhe perdoam a "traição" de agora jogar pelo rival

Thibaut Courtois foi feliz no Atlético de Madrid, mas quis o destino que depois de rumar ao Chelsea acabasse no grande rival dos colchoneros, o Real Madrid. Este domingo defrontou a sua antiga equipa no dérbi da capital espanhola e reagiu com humor e picardia aos insultos que ouviu.

Durante o aquecimento, adeptos do Atlético gritavam-lhe "pesetero", e Courtois, com calma e serenidade, simplesmente sorriu, primeiro, mostrando depois a tatuagem que tem no braço, da conquista da Champions pelos merengues. Pesetero, relativo à moeda antiga de Espanha, a peseta, foi um termo que ganhou dimensão quando Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid, ao ser usado também em situação semelhante pelos adeptos culés.

O jogador tem estado ainda no centro de outra polémica devido à escolha de representar o Real Madrid. É que o seu nome estava no "passeio da fama" no exterior do Civitas Metropolitano, mas o clube fez novas normas específicas para esse tipo de "traição", para poder tirar o nome de Courtois.