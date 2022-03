Courtois não gosta do que vê no eBay: "Há pessoas que se aproveitam de nós"

Courtois, guarda-redes do Real Madrid

Guarda-redes critica a atitude de alguns adeptos.

Thibaut Courtois é um dos grandes guarda-redes da atualidade e, no segundo episódio do seu podcast, falou sobre a temporada do Real Madrid, mas também lamentou a atitude de alguns adeptos.

"Quando saio de Valdebebas [centro de treinos], normalmente paro. No outro dia, havia uma criança numa cadeira de rodas e eu parei porque ela era especial. Mas, ao mesmo tempo, há pessoas que se aproveitam de nós. Há algumas pessoas a quem dou camisolas ou luvas, tiram uma fotografia enquanto eu assino e depois vendem. Só é preciso ir ao eBay para ver isso. É uma pena", lamentou.

O guardião belga falou também de Casillas como "ídolo". "Lembro-me da primeira vez que joguei contra ele, quando estive no Atlético. Ser capaz de trocar camisolas com ele era como... uau! Então ele é alguém com quem estou em contacto. Todos podem dizer quem é o melhor, mas eu tento fazer o meu trabalho o melhor que posso, para ajudar a equipa a vencer. Espero continuar assim", disse.

Na memória está também o penálti de Messi que Courtois defendeu na primeira mão dos oitavos de final da Champions. "Obviamente, pelo jogador que ele é, foi um momento bom e especial, mas pouco ou nada significará se não passarmos esta ronda. Faço como a maioria dos guarda-redes. Estudámos os que vão bater porque alguns têm um lado preferido ou têm confiança porque marcaram para aquele lado. Podem mudar, mas pensas assim: escolhes um lado e atiras. Também olhamos para os jogadores, para alguns gestos que fazem e não estão cientes", rematou.