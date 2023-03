Courtois explica pouca utilização de Hazard: "Ele baixou um pouco a cabeça..."

Extremo belga soma apenas sete partidas esta temporada e não figura num jogo do Real Madrid desde o início de janeiro.

O Real Madrid venceu na quarta-feira por 1-0 em casa diante do Liverpool, assegurando a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, após a vitória por 5-2 na primeira mão, em Anfield.

Este foi mais um jogo em que Eden Hazard não saiu do banco do suplentes, o que já tem acontecido desde inícios de janeiro, contando apenas com sete aparições na presente temporada. Após a partida, Thibaut Courtois foi questionado sobre a situação do compatriota, explicando a razão da sua parca utilização.

"Quando Hazard voltou do Mundial, ele treinou muito bem e estava à espera de uma oportunidade, porque os brasileiros [Vinícius Júnior e Rodrygo] não estavam cá. A oportunidade não chegou e ele baixou um pouco a cabeça, mas nunca desrespeitou ninguém", revelou o guarda-redes belga.

O próprio extremo, de 32 anos, admitiu na quarta-feira que não tem grande relação com Carlo Ancelotti, sendo que o treinador confirmou posteriormente que não costuma falar muito com Hazard, que custou mais de 100 milhões ao Real Madrid no verão de 2019, quando deixou o Chelsea.

"A relação não é fria. Ele foi muito honesto, não falamos muito e essa é a verdade. Muitas vezes é por uma questão de caráter, sentes-te melhor a falar com uma pessoa do que com outra. Mas o mais importante para mim é, mesmo que não falemos muito ou que ele não jogue, que me respeite. Eu valorizo muito isso e respeito-o de igual forma. Se ele não joga muito, é porque existe muita competição na sua posição. Há um jogador que tem contribuído muito, que é Vinícius Júnior", frisou Ancelotti acerca da situação.

Hazard tem contrato com o Real Madrid até ao final da próxima temporada.