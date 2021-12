Carta emotiva de Courtois antes do dérbi: "Mudei-me sozinho para Madrid..."

Guardião do Real Madrid jogou por três anos pelos colchoneros, entre 2011 e 2014.

Um dos principais nomes do Real Madrid, Thibaut Courtois abriu O seu coração numa carta emotiva escrita na sua página pessoal na internet. Perto de fazer mais um dérbi com o seu antigo clube, o Atlético de Madrid, na La Liga, o guarda-redes belga recordou a chegada a Espanha em 2011.

"Depois de me mudar para Madrid para jogar no Atlético, senti saudades de casa", começou por dizer o jogador de 29 anos, que até então defendia a equipa do Genk, da Bélgica. "Ninguém falava inglês, por isso tive de aprender espanhol. Os meus companheiros de equipa ajudaram-me muito", recordou.

"Fizeram sentir-me em casa e levavam-me sempre com eles, mesmo que eu não conseguisse dizer uma palavra. Quando se começa a ouvir a língua começa-se a compreender. Em seis semanas, dei a minha primeira conferência de imprensa em espanhol. Agora falo mais espanhol do que neerlandês", brincou.

"Aos 19 anos mudei-me sozinho para Madrid. Ao início foi difícil, mas rapidamente apaixonei-me por esta cidade. Agora não podia imaginar-me a viver noutro lugar: Madrid é a minha casa. Com o dérbi que se aproxima, é muito especial jogar no Real Madrid e viver em Madrid", escreveu Courtois.

O internacional belga soma mais de 150 jogos pelo Real Madrid, além soma títulos e diz estar feliz. "Agradeço o facto de ter assinado pelo Real Madrid e de poder ver os meus filhos crescer. Houve momentos em que vivia sozinho em Londres [jogou no Chelsea] e não tive essa oportunidade. De cada vez que tinha um dia livre, viajava para os ver, mesmo que fosse por algumas horas. Agora estou ao lado deles em todos os momentos importantes das suas vidas", destacou.