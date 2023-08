Courtois: "Nunca esperas passar por isto, mas há que aceitar e voltar mais forte"

Guarda-redes belga do Real Madrid deixou uma mensagem nas redes sociais

Thibaut Courtois sofreu uma lesão grave no treino do Real Madrid desta manhã (rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e já reagiu nas redes sociais.

"Nunca esperamos passar por algo assim, mas agora há que aceitar e fazer tudo para ultrapassar isto e regressar ainda mais forte. Obrigado a todos pela vossa energia, amor e encorajamento, posso garantir-vos que isso me motiva a recuperar o mais rapidamente possível", escreveu o guardião.

Para o seu lugar já se fala que o Real pode contratar De Gea.