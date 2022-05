Courtois deixou bicada ao rival: "Alguns celebraram o clássico como um título"

Guardião belga não esqueceu o Barcelona no momento de festejar o 35º título de campeão

Quando, no dia 20 de março, o Barcelona bateu o Real Madrid por 0-4, no Bernabéu, já os merengues tinham uma vantagem confortável na liderança e já os blaugrana estavam, praticamente, afastados do título. Ainda assim, a vitória foi bem celebrada pela equipa de Xavi, algo que Courtois não esqueceu no momento de levantar a Taça de campeão.

"Depois do clássico ter sido decisivo, em que alguns celebraram como se fosse um título e que estavam de volta, nós mantivemos a calma para vencer jogos difíceis como contra o Celta ou o Getafe", referiu o guardião belga, no final da partida que carimbou o 35º título de campeão para o Real Madrid.

Numa altura em que estamos a cinco jogos do final do campeonato, o Barcelona está em terceiro lugar, a um ponto do segundo Sevilha, mas com menos um jogo. Os blaugrana, ainda assim, ainda não garantiram um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada.