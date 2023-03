Courtois abandona seleção e preocupa em Madrid

Guardião está a contas com uma distensão no adutor. Fará exames médicos quando voltar ao Santiago Bernabéu

Thibaut Courtois está a preocupar o Real Madrid. O belga abandonou o estágio da sua seleção devido a lesão, numa altura decisiva da época para os merengues.

Com queixas no adutor, Courtois deve fazer exames complementares quando regressar à capital espanhola, ainda que não se espere que a lesão seja grave.

O Real Madrid vai ter, nas próximas semanas, alguns dos jogos mais exigentes da época, como a segunda mão da meia-final da Taça, em Barcelona, e a eliminatória dos quartos-de-final da Champions, diante do Chelsea.