Costa Rica no Mundial'2022: "Foi uma demonstração de ser costa-riquenho"

Redação com Lusa

Mundial'2022: Costa Rica "merecia o apuramento", dizem selecionador e Joel Campbell

A Costa Rica "merecia o apuramento" para o Mundial'2022, defenderam o selecionador e também o ex-Sporting Joel Campbell, que marcou o único golo da vitória frente à Nova Zelândia.

"Foi uma demonstração de ser costa-riquenho, entrega total, a 100%. Hoje, é uma emoção, e uma demonstração do que é este país. [...] A Costa Rica merecia este apuramento", declarou o colombiano Luis Fernando Suárez.

O técnico de 62 anos apurou hoje uma terceira seleção para um Campeonato do Mundo, depois do Equador (2006) e das Honduras (2014), mas garantiu que a equipa que lidera tem "muito por onde crescer e muito por fazer", esperando ter "tempo suficiente" para esse crescimento até ao torneio, no mesmo solo qatari em que confirmaram o apuramento.

O avançado Joel Campbell fez a diferença, com o antigo avançado dos leões a destacar a forma como "o coletivo" garantiu um bom trabalho para lhe "permitir marcar" um golo que surgiu cedo, aos três minutos, e decidiu a contenda.

"É um trabalho de todos. Este grupo mentalmente é muito forte, merecia tudo. [...] Lutámos como a família que somos", declarou.

Em Doha, um golo de Joel Campbell, ex-jogador do Sporting, logo aos três minutos, selou o apuramento dos "ticos", que repetem as presenças de 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018.

Na fase final, a Costa Rica vai ficar no Grupo E, juntamente com as campeãs mundiais Alemanha (1954, 1974, 1990 e 2014) e Espanha (2010) e o Japão.

O Mundial de 2022, que conta com Portugal entre os qualificados, realiza-se no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.