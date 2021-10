Corrida ao Mundial: Croácia tropeça e a Russia aproveita na Eslovénia

Confira as notas de destaque nos encontros da zona europeia de apuramento para o Mundial realizados esta segunda-feira.

A Alemanha assegurou esta segunda-feira a qualificação para o Mundial'2022 de futebol, após golear em Skopje a Macedónia do Norte (4-0), tornando-se na primeira seleção a fazê-lo, enquanto a Rússia bateu a Eslovénia (2-1) e descolou-se da Croácia.

A equipa comandada por Hansi Flick resolveu o encontro do Grupo J após o intervalo e beneficiou do desaire da Arménia, na Roménia (1-0), para se juntar ao Qatar, país já qualificado, por ser organizador do torneio que vai decorrer durante o inverno.

Em Skopje, a primeira parte não teve golos, mas foi logo no reinício do segundo tempo que Kai Havertz, aos 50 minutos, abriu caminho para os germânicos confirmarem a presença no Qatar, antes de Timo Werner tornar-se na figura da partida, face a um "bis" em apenas três minutos, aos 70 e 73, e Musiala (83) a sair do "banco" para "selar" o triunfo.

Com esta vitória, a Mannschaft já sabe que terminará no topo da poule, somando, neste momento, 21 pontos, mais oito do que a segunda posicionada Roménia, que hoje venceu pela margem mínima a Arménia (1-0), quarta, com 12, os mesmos da terceira Macedónia do Norte.

A Islândia, que goleou por 4-0 o Liechtenstein, último, com apenas um, segue no quinto posto, com oito.

Num encontro dirigido pelo português Artur Soares Dias, a Rússia foi à Eslovénia vencer por 2-1, com golos de Diveyev (28) e Dzhikiya (32), e deu um passo de gigante para assegurar a qualificação no Grupo H, muito por culpa do empate a dois golos da Croácia, em casa, com a Eslováquia.

Em Osijek, Ivan Schranz, aos 20 minutos, adiantou os eslovacos e Haraslin (45), em cima do intervalo, anotou o segundo golo, que podia ter dado o triunfo. Contudo, pelo meio, os croatas marcaram por Kramaric (25) e Luka Modric (71) fechou a contagem.

Com oito encontros concluídos, a Rússia isolou-se no topo com 19 pontos, mais dois do que a segunda colocada Croácia, seguida da Eslováquia e Eslovénia, as duas com 10, em terceiro e quarto lugares, respetivamente.

No primeiro jogo do dia, Chipre e Malta, ambos já sem ambições na qualificação, empataram pelo mesmo resultado, em Larnaca, e seguem nos dois últimos lugares, com cinco.

Um golo de Patrik Schick (22) e outro de Hlozek (65) foram suficientes para a República Checa bater a Bielorrússia e manter-se na luta pelo apuramento na "poule" E, juntamente com o País de Gales, que foi à Estónia vencer por 1-0, graças ao remate certeiro madrugador de Kieffer Moore (12).

Ainda com um encontro por disputar, a Bélgica (16 pontos) lidera de forma isolada o Grupo, à frente dos checos e galeses (menos um jogo), ambos 11, seguidos da Estónia (quatro) e Bielorrússia (três).

Equilíbrio e disputa até final pela qualificação prevê-se no Grupo G, com Países Baixos, Noruega e Turquia, nas três primeiras posições, com 19, 17 e 15 pontos, respetivamente, enquanto Montenegro, quarto (11), Letónia, quinta (cinco), e Gibraltar, sexta (zero), ocupam os três últimos lugares.

Os Países Baixos construíram o resultado mais volumoso da noite, em Roterdão, diante da modesta seleção de Gibraltar (6-0), com tentos de Van Dijk (nove), Depay (19 e 45+3), após falhar um penálti, Dumfries (48), Danjuma (75) e Malen (86).

A Turquia chegou a estar em "maus lençóis" na visita à Letónia, mas Durson (76) e Burak Yilmaz, mesmo a terminar, aos 90+9, anularam o autogolo de Demiral (70), defesa central que representou o Sporting.

Um bis de Elyounoussi (29 e 90+6) garantiu os três pontos aos nórdicos na receção ao Montenegro, que terminou o desafio com menos um elemento.