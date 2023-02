Corpo de Christian Atsu repatriado da Turquia para o Gana

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O corpo do jogador que atuava no Hatayspor, em que também alinha o português Rúben Ribeiro, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

O corpo de Christian Atsu, encontrado sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, na Turquia, vai ser repatriado para o Gana, informou o ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país.

"Os restos mortais serão acompanhados pela família e pelo embaixador ganês na Turquia, num voo que chegará a Acra às 19h40. O corpo será recebido por familiares, pela Federação de Futebol do Gana e governo".

Atsu, de 31 anos, foi encontrado morto, no sábado, sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia, na sequência do sismo de 06 de fevereiro que afetou também a Síria.

O avançado internacional ganês representou o FC Porto entre 2009 e 2013, com um empréstimo ao Rio Ave pelo meio (2011/12), tendo posteriormente alinhado no Vitesse (Países Baixos), Everton, Bournemouth (ambos de Inglaterra), Málaga (Espanha), Newcastle (Inglaterra), Al Raed (Arábia Saudita) e Hatayspor (Turquia).

Atsu ingressou no clube turco Hatayspor em setembro, com sede na província de Hatay (sul), perto do epicentro do violento sismo que atingiu a Turquia em 06 de fevereiro.

O sismo, seguido por fortes tremores secundários, matou mais de 40.000 pessoas na Turquia e na Síria, de acordo com os últimos relatórios oficiais divulgados na sexta-feira, deixando também milhares de feridos e desabrigados ao frio.