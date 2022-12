Corona com uma época complicada: mais uma intervenção cirúrgica

Foi sujeito a uma artroscopia depois da operação realizada em agosto.

Corona, ex-jogador do FC Porto, está, definitivamente, a ter uma temporada para esquecer no Sevilha. Segundo informou o jornal espanhol Marca, o internacional mexicano foi sujeito a uma artroscopia ao tornozelo esquerdo.

Em agosto passado, Corona foi operado por causa de uma fratura do perónio e rotura dos ligamentos do tornozelo esquerdo. O jogador de 29 anos falhou, devido aos problemas físicos, o Mundial do Catar, no qual o México não passou pela fase de grupos.

Esta temporada, Corona fez apenas um jogo pelo Sevilha, depois de na anterior, após ser reforço de inverno, ter feito dois golos e quatro assistências em 22 partidas.