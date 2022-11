Corinthians vence e continua na luta pelo segundo lugar do Brasileirão

Com dois jogos para terminar o campeonato, o Corinthians está a dois pontos do segundo lugar. O Palmeiras já é campeão.

O Corinthians venceu o Ceará por 1-0, na madrugada deste domingo, e mantém-se vivo na corrida pelo segundo lugar do Brasileirão. Com dois jogos por disputar, a equipa de Vítor Pereira tem 64 pontos, tantos com o Fluminense, terceiro classificado, e menos três que o Internacional, segundo.

O Flamengo, que ainda não jogou, tem 61 e pode igualar o Timão e o Flu.

De recordar que o Palmeiras, de Abel Ferreira, já garantiu a conquista do título.

Quanto ao jogo, Yuri Alberto, aos 44 minutos, apontou o único golo de uma partida em que o português Rafael Ramos foi suplente não utilizado por Vítor Pereira.

O Ceará, treinador por Lucho González, está em 17.º lugar, que garante a descida de divisão, com 34 pontos.