Corinthians tropeça com o último classificado e falha assalto ao pódio

Corinthians manteve o quarto lugar do Brasileirão ao empatar 2-2 no terreno do Juventude.

Na madrugada desta quarta-feira, o Corinthians teve a oportunidade de fazer 53 pontos e igualar o Internacional no segundo lugar do Brasileirão. Mas um empate a dois golos em casa do Juventude não permitiu que esse cenário se cumprisse. A equipa de Vítor Pereira manteve, assim, o quarto lugar do campeonato, agora com 51 pontos, os mesmos do Fluminense, terceiro classificado.

O Timão começou a ganhar, com um golo de Giuliano aos 24', e o Juventude empatou aos 46', por Oscar Ruiz. Yuri Alberto recolou o Corinthians em vantagem, aos 54', mas Isidro Pitta voltou a restabelecer a igualdade final, aos 62'.

O Juventude mantém-se no 20.º e último lugar do Brasileirão à 30.ª jornada - a ronda abriu com este jogo.