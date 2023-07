Corinthians temeu apedrejamento em Lima e ponderou não ir a jogo

Após o caso de racismo e a detenção do preparador físico do Universitário no Brasil, os ânimos estão exaltados na segunda mão da partida da Taça Sul-Americana que se disputa esta terça-feira. Os brasileiros acabaram por ir a jogo

A poucas horas do Universitario-Corinthians, da Taça Sul-Americana, a equipa brasileira estava a ponderar não ir a jogo por questões de segurança, noticiou o Globoesporte. A primeira mão terminou com triunfo dos brasileiros, por 1-0.

A polícia de Lima, capital do Peru, onde a partida se realiza esta terça-feira à noite (madrugada em Portugal), alertou a equipa para a possibilidade de os adeptos locais tentarem apedrejar o autocarro dos brasileiros no trajeto até ao estádio, como "represália" pelo sucedido com o preparador físico da equipa no Brasil, deixando a comitiva brasileira em sobressalto.

Sebastián Avellino fez gestos racistas para adeptos do Corinthians na primeira mão e foi detido de forma considerada indigna pelo clube peruano, que o defende mesmo perante a aparição de imagens a comprovar os mencionados gestos, a imitar um macaco. Avellino, uruguaio, continua detido no Brasil e arrisca uma pena de dois a cinco anos de prisão (já lhe foi confiscado o passaporte e a lei brasileira não permite a extradição).

O sucedido em Lima causou ira nos adeptos do Universitario, que estarão a planear vingança, segundo perspetiva a polícia de Lima, que apresentou como possibilidade que a deslocação fosse feita em autocarros das autoridades. O Corinthians recusou e depois de ponderar nem sequer ir a jogo, alegando falta de condições de segurança, acabou por ir. O trajeto, afinal, cumpriu-se sem incidentes.

Tudo pronto para receber os jogadores do Timão por aqui!



Bruno Granja e Hugo Rodrigues#UNIxSCCP#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/WDwQ6WEBOQ - Corinthians (@Corinthians) July 18, 2023

Com o ambiente quente, o Universitario já alertou os seus adeptos para os riscos de se registarem incidentes dentro do estádio.





Respetemos las normas este martes y evitemos multas a nuestra institución.



¡Cuidemos a nuestro club, contamos contigo!#ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/CO8PLe7kMT - Universitario (@Universitario) July 18, 2023

Há uma semana, o Corinthians também tinha mostrado receio de jogar em Lima, mas por causa de um surto do síndrome de Guillain-Barré (há 31 casos ativos no país).

Entretanto, para amanhã, quarta-feira, está agendada a terceira "toma de Lima", mais uma jornada de grande mobilização nacional de protestos contra o governo da presidente Dina Boluarte e o congresso peruano, esperando-se, mais uma vez, incidentes nas ruas da cidade. Com autocarros e carros particulares a chegaram à capital de muitos pontos do país já esta terça-feira, a polícia peruana não tem mãos a medir.

O ministro Otárola chegou mesmo a dizer hoje que o povo quer é ver o jogo desta noite e o clássico de sábado, pedindo aos manifestantes anti-governo para não criarem problemas.