Corinthians quer ter o ex-benfiquista Pedrinho: "A bola está do lado dele..."

Agente do avançado brasileiro, atualmente vinculado ao Shakhtar Donetsk até 2025, revelou uma proposta do clube orientado pelo treinador Vítor Pereira, no qual se formou

De volta ao Brasil, após deixar a Ucrânia devido à invasão militar da Rússia no país, Pedrinho tem uma oferta para prosseguir a carreira no Corinthians, conforme revelou, esta segunda-feira, o agente do avançado brasileiro do Shakhtar Donetsk.

"Conversei com [o presidente] Duilio [Monteiro] há dois ou três dias. Ele disse-me: 'Adoramos o Pedrinho e queremo-lo aqui'. (...) Vou esperar que o Pedrinho defina o que quer. A bola está com ele", afirmou Will Dantas, citado pelo "Globo Esporte".

"Se ele disse que quer jogar no Corinthians, vou conversar com o Duilio e acertar [a transferência]. Não vai ser difícil acertar com o Corinthians ou com outro clube. A prioridade não é dinheiro, mas que ele tenha tempo de jogo", juntou o agente.

Will Dantas adiantou, também, que já recebeu contactos por Pedrinho, que demorou cinco dias até conseguir sair da Ucrânia e, por conseguinte, aterrar no Brasil, por parte do Botafogo, logo na fase inicial da guerra em solo ucraniano.

O empresário indicou ainda que o Shakhtar Donetsk, clube da I Liga ucraniana com o qual Pedrinho tem contrato até 2025, aceitou emprestá-lo até ao fim de 2022. Embora o mercado de transferências funcione, tradicionalmente, de julho a agosto e em janeiro de cada ano, a transferência do jogador será viável.

Com o campeonato suspenso, uma consequência do conflito bélico, a FIFA autorizou, oficialmente, os jogadores estrangeiros que atuam na Ucrânia a suspender os contratos com os respetivos clubes e atuar por outros. O mercado estará aberto, excecionalmente, até 7 de abril.