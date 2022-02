Corinthians provoca o rival Palmeiras: "Ganhar ao Chelsea não é fácil..."

Corinthians já conseguiu bater o Chelsea numa final do Mundial de Clubes.

O Corinthians recorreu às redes sociais para fazer uma provocação ao Palmeiras, que no sábado perdeu frente ao Chelsea, por 2-1, na final do Mundial de Clubes. O Timão, rival paulista do Verdão, conquistou a competição por duas vezes e na última bateu, precisamente, o emblema inglês.

Foi em 2012, com uma vitória por 1-0.

"Ver o Chelsea na televisão lembra-nos sempre disto. Ganhar-lhes não é fácil...", escreve o Corinthians numa publicação acompanhada por fotografias do momento da conquista do título.