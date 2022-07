Corinthians perde com o Ceará e pode ficar mais longe da liderança

Equipa de Vítor Pereira perdeu por 3-1 e mantém-se a um ponto do Palmeiras, que ainda não jogou nesta ronda.

Na madrugada deste domingo, o Corinthians perdeu por 3-1 no terreno do Ceará. Com este resultado, o Timão manteve os mesmos 29 pontos e o líder Palmeiras (30 pontos) pode aumentar a distância - defronta o Cuiabá nesta jornada. Além disso, pode perder o segundo lugar para Atlético Mineiro e Fluminense, que ainda vão jogar.

Os homens de Vítor Pereira começaram bem, com um golo de Roger Guedes logo aos quatro minutos, mas o Ceará - que ocupa o 13.º posto do Brasileirão - deu a volta por Bruno Pacheco, aos 28', Vina, aos 33', e Cléber, aos 76'.