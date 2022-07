Corinthians perde com Fluminense e desce ao terceiro lugar do Brasileirão

Vítor Pereira, treinador do Corinthians

A equipa treinada por Vítor Pereira é agora terceira classificada

Dois golos sofridos ainda na primeira parte deixaram o Corinthians numa situação difícil em casa do Fluminense, acabando mesmo por perder, por 4-0, a partida da 15ª jornada do Brasileirão.

Manoel abriu o marcador, aos 15 minutos, Cano fez o 2-0 (42') e o mesmo jogador aumentou a vantagem do Flu aos 71. Fred, no primeiro minuto do tempo de compensação, fez o 4-0.

Com esta derrota a equipa treinada pelo português Vítor Pereira desce para a terceira posição do campeonato brasileiro, sendo ultrapassado pelo Atlético Mineiro - venceu em casa do Juventude, por 2-1 -, e tendo agora o Flu dois pontos atrás.

Recorde-se que para este jogo, o Timão surgiu bastante desfalcado, fruto de nove jogadores lesionados - entre eles o português Rafael Ramos - e ainda um castigado.