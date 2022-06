Corinthians goleia Santos na primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil

Equipa de Vítor Pereira bateu o Santos por 4-0, a jogar em casa. A segunda mão disputa-se a 14 de julho.

Com golos de Gustavo Mantuan, Giuliano e Raul Gustavo na primeira parte e ainda outro de Giuliano no segundo tempo, o Corinthians levou de vencido o Santos, por 4-0, na primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil. A jogar no Neo Quimica Arena, a equipa comandada por Vítor Pereira foi mais forte e está em vantagem na eliminatória.

A segunda mão está marcada para 14 de julho, no Estádio Vila Belmiro.

De referir ainda que João Víctor, defesa-central que é alvo do FC Porto, foi titular e saiu aos 52 minutos. Regressou aos relvados ao fim de um mês, numa paragem motivada por lesão.

Nos outros jogos desta madrugada, o Atlético Mineiro bateu o Flamengo, por 2-1. Hulk marcou e assistiu Ademir Santos; Lazaro marcou para o Mengão.

O Fortaleza venceu o Ceará, por 2-0, e, algumas horas antes, Atlético Goianiense e Góias empataram 0-0 e o Athletico Paranaense triunfou (2-1) no reduto do Bahia.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, defronta o São na madrugada de sexta-feira.