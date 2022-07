Corinthians elimina Boca Juniors nos penáltis e está nos quartos da Libertadores

Vítor Pereira poderá ter a companhia de outro treinador português nos quartos-de-final, caso o Palmeiras, bicampeão da Libertadores, confirme o apuramento em casa, depois de ter vencido fora os paraguaios do Cerro Porteño, por 3-0

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, qualificou-se na terça-feira para os quartos-de-final da Taça Libertadores, ao eliminar o Boca Juniors, por 5-6, no desempate por penáltis, após um empate a zero.

Depois do nulo no Brasil, os argentinos tiveram uma grande oportunidade para se adiantarem no marcador, aos 32 minutos, mas Dario Benedetto desperdiçou uma grande penalidade, ao rematar ao poste.

No desempate por grandes penalidades, o avançado argentino teve oportunidade de colocar os 'xeneizes' na eliminatória seguinte, mas atirou muito por cima o quinto penálti, dando oportunidade ao 'timão' de empatar.

Foi preciso esperar pelo oitavo 'tiro' de cada equipa para se encontrar um vencedor, com Juan Edgardo Ramirez a desperdiçar e Gil a dar o triunfo aos brasileiros, vencedores da principal prova sul-americana de clubes em 2012.

O defesa João Victor, do Corinthians e que tem sido associado a uma transferência para Portugal, saiu lesionado num tornozelo, aos 45+3 minutos.

O central é mais uma baixa na equipa de Vítor Pereira, que já tinha muitas baixas no seu plantel, entre as quais Willian, que viajou para Buenos Aires, mas não saiu do banco, devido a um problema no ombro.

"O espírito, muitas vezes, supera as dificuldades. Temos muita gente fora. Mesmo com tantas dificuldades, chegámos aqui e combatemos até o último minuto. É uma vitória que vai ficar na história do Corinthians", disse o português.

Vítor Pereira poderá ter a companhia de outro treinador português nos quartos-de-final, caso o Palmeiras, bicampeão da Libertadores, confirme o apuramento em casa, depois de ter vencido fora os paraguaios do Cerro Porteño, por 3-0.