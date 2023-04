Corinthians e São Paulo mudam de treinador

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Cuca e Dorival Jr. são os novos treinadores

O início de época do Brasil já fez várias vítimas nos bancos e além das recentes saídas dos portugueses Vítor Pereira do Flamengo e de António Oliveira do Coritiba, também o Corinthians e o São Paulo acabam de mudar de treinador.

O Corinthians despediu Fernando Lázaro e contratou para o seu lugar o experiente Cuca, de 59 anos, ex-Atlético Mineiro. Cuca já tinha sido tentado duas vezes pelo Corinthians, uma delas antes da chegada de Vítor Pereira. Assinou até ao final do ano.

Já no Saão Paulo, Rogério Ceni foi despedido e para o seu lugar o clube anunciou Dorival Júnior até ao final de 2024. Dorival já esteve no São Paulo em 2017. Estava sem clube desde que deixou o Flamengo, em dezembro de 2022, após ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores.