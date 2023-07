Corinthians e Conmebol em sobressalto por causa de surto no Peru

Corinthians tem jogo marcado em Lima, frente ao Universitario, no dia 18 de julho, para a Taça Sul-Americana. Um surto de Guillain-Barré naquele país está a deixar o clube brasileiro preocupado.

O Peru está a ser atingido por um surto de Guillain-Barré, uma doença neurológica rara e grave que ataca os sistemas imunológico e nervoso periférico, e o Corinthians e a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) estão preocupados com a situação. Isto porque, na próxima semana, o emblema brasileiro tem encontro marcado com os peruanos do Universitario, relativo à segunda mão dos 16 avos de final da Taça Sul-Americana.

O Timão está com receio de viajar para Lima e vai acompanhando a situação junto dos responsáveis da Conmebol. Caso não se jogue o duelo em casa do Universitario, há a possibilidade de o jogo ser disputado no Paraguai.

A primeira mão, refira-se, disputa-se já na madrugada desta quarta-feira, em casa do Corinthians.

O síndrome de Guillain-Barré, que leva à inflamação dos nervos e fraqueza muscular progressiva, provocou a morte de quatro pessoas no Peru e, no domingo, o país decretou emergência nacional de saúde.