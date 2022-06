Corinthians, de Vítor Pereira, vence o Góias e encosta-se ao Palmeiras

Corinthians somou 25 pontos e é segundo classificado no Brasileirão. O Palmeiras, que ainda não jogou, lidera com os mesmos 25.

Na 13.ª jornada do Brasileirão, o Corinthians recebeu e venceu o Góias por 1-0, este domingo. A equipa orientada por Vítor Pereira marcou aos 34 minutos, de grande penalidade, por intermédio de Fábio Santos.

Com este resultado, o Timão somou 25 pontos e encostou-se ao líder Palmeiras, que também tem 25 pontos, mas menos um jogo. O Verdão, de Abel Ferreira, defronta o rival São Paulo nesta ronda 13. O Góias mantém os 14 pontos e está perto da zona de descida.

Também este domingo, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2-0, com golos de Nacho e Ademir. O Galo subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar, com 21 pontos. O Mengão continua a crise de resultados (duas derrotas e uma vitória após a saída de Paulo Sousa) e tem 15 pontos, ocupando o 13.º posto do campeonato brasileiro.

Ainda hoje, o Botafogo, de Luís Castro, joga no terreno do Internacional.