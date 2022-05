Corinthians, de Vítor Pereira e Rafael Ramos, sobe à liderança do Brasileirão

Timão está no topo da tabela, com nove pontos, mais um do que Bragantino e Atlético Mineiro.

O Corinthians, treinado pelo português Vitor Pereira, recebeu e venceu este domingo o Fortaleza (1-0), graças a um autogolo de Jussa, aos 53 minutos, na quarta jornada do Brasileirão.

O técnico luso recorreu ao compatriota Rafael Ramos no onze titular e somou a terceira vitória na prova, encontrando-se o Timão no topo da tabela, com nove pontos, mais um do que Bragantino e Atlético Mineiro.

O Santos, que defronta na terça-feira o São Paulo (13.º), pode ultrapassar o Corinthians em caso de triunfo.