Corinthians confirma sondagem a Cavani e admite sonho por Suárez e Diego Costa

Clube brasileiro está de olho nos avançados para reforçar a equipa

O Corinthians está à procura de um avançado para a nova época e há nomes de prestígio do futebol europeu na lista dos brasileiros. Cavani, Suárez e Diego Costa são três dos nomes já colocados em cima da mesa.

Duilio Monteiro Alves, presidente do Timão, confirmou sondagem pelo avançado do Manchester United e o sonho de poder contar com um jogador que ainda está no futebol europeu, como Suárez, no Atlético de Madrid, e outro que já está no Brasil, como Diego Costa, campeão pelo Atlético Mineiro.

De qualquer forma, o dirigente promete continuar no mercado para contratar uma referência ofensiva de peso.