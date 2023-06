Coreia do Sul e Uruguai avançam para as meias-finais do Mundial sub-20

A seleção asiática, que em 2019 perdeu a final da competição com a Ucrânia, bateu a Nigéria, por 1-0, no prolongamento, ao passo que o Uruguai derrotou os Estados Unidos por 2-0.

A Coreia do Sul, finalista vencida na última edição, e o Uruguai qualificaram-se este domingo para as meias-finais do Campeonato do Mundo de sub-20, ao vencerem Nigéria e Estados Unidos, respetivamente.

A seleção asiática, que em 2019 perdeu a final da competição com a Ucrânia, bateu a Nigéria, por 1-0, no prolongamento, graças a um golo de Seok-Hyun Choi, e vai disputar um lugar na final frente à Itália.

Já o Uruguai derrotou os Estados Unidos, com um tento de Anderson Duarte, aos 21, e um autogolo de Joshua Wynder, na segunda parte, aos 56.

Também na quinta-feira, e igualmente em La Plata, os sul-americanos vão enfrentar os estreantes e surpreendentes israelitas, carrascos do Brasil nos quartos de final.

A edição de 2023, que inicialmente estava prevista para a Indonésia e está a ser disputada na Argentina, vai coroar um novo campeão, no próximo domingo, 11 de junho, uma vez que nenhum dos semifinalistas já venceu a competição.

Israel está pela primeira vez numa fase final, a Coreia do Sul tem como melhor resultado a chegada à final em 2019, tal como o Uruguai, em 1997 e 2013, enquanto o melhor que a Itália conseguiu foi o terceiro lugar, em 2017.